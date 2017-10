Trata-se de uma espécie de robe/manta com o feitio do fato de um Pai Natal. Depois do sucesso da manta unicórnio, agora é a vez de uma novidade mais indicada para a época natalícia.

Faltam praticamente dois meses para o Natal e a Primark já tem disponíveis muitos dos acessórios, objetos decorativos e camisolas perfeitas para passarmos a quadra natalícia sempre com conforto e com uma boa dose de sentido de humor.