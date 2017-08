A marca juntou-se a Andrea Lieberman para recriar o modelo icónico Nike Cortez em três novas cores. Bege, tijolo e preto e padrão cobra são as novas opções desta edição limitada. Os atacadores extralongos e as mensagens no seu interior são outra das grandes novidades deste redesign.

Frases inspiradoras como "Ame mais", "Faça. Consiga-o" e "Pensa como podes" estão escritas no interior dos ténis com o objetivo de inspirar quem os calçar.

A campanha que conta com a ginasta olímpica Gabby Douglas e as modelos Bhumika Arora e Cindy Bruna foi fotografada na Califórnia por Danielle Levitt.

A colaboração estará disponível a partir de 25 de agosto através de lojas online, da Nike ao Net-a-Porter.