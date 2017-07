"Ela queria parecer incrível. E queria, de facto, provocar as pessoas!", diria, décadas depois, o designer Jean Louis, que em 1962 desenhou o vestido com que Marilyn Monroe entrou na Casa Branca para cantar os parabéns ao Presidente John F. Kennedy. E porque a moda é feita de mulheres incríveis, três décadas depois, em 1993, a dupla de supermodelos Kate Moss e Naomi Campbell roubava todas as atenções numa festa da agência de modelos Elite Model, ambas em vestidos transparentes. O impacto foi imediato, mesmo para a irreverência da indústria da moda, realçando tendências e agitando os preconceitos associados aos ideais de beleza.

Mais tarde, em 1998, seria impossível não mencionar o vestido que Sarah Jessica Parker usou na icónica sequência inicial de O Sexo e a Cidade, deitada num anúncio num autocarro. Seguiram-se vários momentos em que este vestido foi protagonista, em eventos ligados à televisão, ao cinema e à música – vejam-se as escolhas de Toni Braxton em 2001, nos Grammy Awards, de Melody Thornton em 2012, nos Elle’s Woman and Music Awards, ou Iggy Azalea nos MTV Video Music Awards de 2013.

Nos últimos anos, foram ainda mais as celebridades que levaram as transparências à letra, como aquele Adam Selman coberto de diamantes Swarovski que Rihanna escolheu para os prémios CFDA de 2014. No ano seguinte, na cerimónia da MET Gala, foi a vez de Beyoncé surpreender em Givenchy e Jennifer Lopez em Versace – ambos com o tecido e os bordados necessários para tapar algumas zonas-chave e pouco mais. Ainda em 2015 não conseguimos ficar indiferentes às escolhas de Kendall Jenner e Bella Hadid em Roberto Cavalli no Festival de Cinema de Cannes. Ambas repetiram a proeza várias vezes na passadeira vermelha de Cannes ou na Met Gala de Nova Iorque.

Recentemente, Kim Kardashian surgiu com um vestido feito em plástico e transparente, apenas com umas cuecas em seda por baixo e sem soutien. Bastou, para completar o conjunto, um casaco Jil Sander e umas sandálias, também em plástico, da Yeezy. O motivo para a ousadia do look? Uma ida a um restaurante de sushi, claro.