"Nunca fiz nada pela metade. Ou gosto ou não gosto", terá dito Gabrielle Chanel sobre as suas coleções, como conta o capítulo 21 de Gabrielle, A Story of Passion, a homenagem criativa que a própria casa francesa lhe dedica, todos os aniversários. Menos que esta determinação admirável não se esperava de um dos símbolos incontornáveis da moda e beleza e do próprio je ne sais quoi francês.





Primeiro, rebelou-se contra os espartilhos, estendeu a criação de acessórios e chapéus a roupa e, quase exclusivamente, começou a desenhar vestidos e calças de corte direito ? um guarda-roupa feminino rebelde e quase provocatório, já que nesta época as calças eram destinadas unicamente aos homens.





Recordamos cinco peças que a moda nunca deixou de parte – pelo contrário, catapulta-as todas as temporadas para as campanhas, para os editoriais e finalmente para as prateleiras das lojas, reinventando-as ou não.





La petite robe noir. Estávamos em 1926 quando Chanel lançou esta que seria uma das suas peças mais icónicas, um vestido preto versátil e intemporal. Na altura apenas reservado a ocasiões fúnebres e ligado ao luto, o preto era uma cor pouco associada à moda. Numa referência ao Modelo T do carro de Henry Ford, muito popular e acessível e com a particularidade de estar apenas disponível em preto, a Vogue americana haveria de apelidar este vestido como o The Ford.





@elliebamber_ #CHANELCruise A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on May 4, 2017 at 2:46am PDT



O fato em tweed. Nos anos 20 Gabrielle começa a desafiar as leis da moda e a inspirar-se na própria sociedade para lançar tendências antagónicas ao estilo da altura, tornando-se verdadeiramente especial. Foi também nesta época que começou a alimentar a sua paixão por joias e por peças em tweed ou em jersey que, em 1924, começou a mandar produzir numa fábrica escocesa, de sportswear a fatos ou casacos. Inspirada pelo conforto de uma das peças de sportswear que roubou a um dos seus famosos amantes, o Duque de Westminster, Gabrielle criou esta peça com a particularidade de lhe incluir o colarinho. Mas foi mais tarde, nos anos 50 e 60, que elevou os fatos em tweed ao estatuto da moda de autor, ainda hoje preservados (e reinventados) por Karl Lagerfeld, diretor criativo da maison, em todas as coleções.





@vittoceretti #CHANELCruise A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on May 3, 2017 at 12:14pm PDT



A carteira 2.55. Marca a segunda chegada vitoriosa da musa à moda, em 1954, quando reabre a maison francesa em plena França do pós-Guerra. Lançada em fevereiro de 1955 (por isso, 2.55), esta carteira em pele matelassé torna-se para sempre a mais associada a Gabrielle. A famosa alça-corrente, diz-se, terá sido inspirada no design dos cintos das enfermeiras, uma referência que remonta à infância da criadora, e nas correntes usadas nos acessórios de equitação (os cavalos eram uma das suas grandes paixões e aos quais dedicava parte do seu tempo). A cor inicial da 2.55 era burgundy, a cor do uniforme que usava na escola católica que frequentou em criança.



I need it. I need it. I need it. I need it. I need it. #CocoCrush #CocoObsession #Chanel (Photo by Caroline de Maigret) A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on May 31, 2015 at 2:37pm PDT

Bailarinas. As famosas sabrinas bicolores com a ponta preta continuam a ser uma referência. Apenas com o símbolo ou adornadas com alguns dos pormenores preferidos de Gabrielle (laços pretos, camélias ou pérolas), ainda hoje são um símbolo de estilo assinado por Coco Chanel.



As famosas sabrinas bicolores com a ponta preta continuam a ser uma referência. Apenas com o símbolo ou adornadas com alguns dos pormenores preferidos de Gabrielle (laços pretos, camélias ou pérolas), ainda hoje são um símbolo de estilo assinado por Coco Chanel.

#ChanelSpringSummer A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Feb 27, 2017 at 1:25pm PST



Breton top. Um clássico do guarda-roupa francês, com riscas azul e brancas. O breton top define aquele que foi um dos lançamentos de Chanel nos anos 30, que o idealizou depois de uma visita à costa francesa. Porém, surgiu numa das primeiras coleções de inspiração náutica, em 1917, e tem sido usado ao longo de várias décadas, de James Dean a Pablo Picasso, de Kate Moss a Kate Middleton.