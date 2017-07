A Valentino e o site de compras Mytheresa juntaram-se para apresentar um preview da nova coleção outono/inverno 2017, online a partir da próxima quarta-feira, 26 de julho, e em exclusivo para o site de compras.

Para celebrar a colaboração, a cantora e compositora inglesa Eliot Sumner e a realizadora e artista Joanna Nordahl criaram um videoclip inspirado pelo inverno da Valentino, através do qual será possível ver alguns dos looks-chave da marca e comprá-los diretamente. O vídeo foi gravado nas ruas de Londres enquanto as modelos interagiam com a cidade.

As propostas da marca italiana para a próxima estação fria são dominadas por botas de cano alto, carteiras com pormenores metálicos, saias e vestidos compridos e peças onde predominaram as rendas, as transparências, as malhas e o tule.