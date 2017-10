As modelos de olhar austero e postura rígida olham para a objetiva, expectantes, como se aguardassem instruções de uma figura autoritária. Vestem casacos escuros, estruturados, blusas delicadas mas conservadoras e, claro, a boina – uma das maiores tendências da estação.





O novo editorial de outono/inverno da Zara mostra-nos, assim, um pequeno exército de modelos com looks quase completamente monocromáticos. As malhas grossas, os vestidos-túnica fluidos e os casacos cintados de vários comprimentos e materiais fazem parte de uma coleção-cápsula clássica, rica em detalhes e muito versátil.