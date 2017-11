De todas as peças que já deram origem a grandes listas de espera, esta é provavelmente a mais simples. O Barry jumper é um cardigan que pertence à coleção permanente da marca francesa Sézane, que tem como ponto de partida os elementos clássicos e intemporais que fazem parte do guarda-roupa francês. O cardigan está disponível em várias cores (branco, preto, cinzento e nude) e pode ser vestido com o lado dos botões para a frente, como um cardigan normal, ou ao contrário, de forma a ficar com um decote em V nas costas.

A peça começou a chamar a atenção quando bloggers como Julie Sariñana (Sincerely Jules) e Courtney Halverson (Pretty Little Fawn) partilharam looks com o Barry jumper nas suas redes sociais, e desde então a lista de espera já chegou às 30 mil pessoas. A peça está disponível por €95 (o site vende para Portugal) e qualquer pessoa pode ter o seu desde que não se importe de esperar algum tempo.

Para quem preferir opções mais rápidas e acessíveis, reunimos uma galeria com alternativas que pode comprar já.