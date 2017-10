Amancio Ortega, o fundador da Zara, é o segundo homem mais rico do mundo. Conhecido na indústria da moda por ser discreto e por manter uma postura low-profile, Ortega tem um filho e duas filhas que lhe seguem as pisadas, especialmente a mais nova, Marta Ortega Perez, que aos 33 anos é consultora sénior das coleções da linha Woman. Estudou Gestão em Londres (ao mesmo tempo que trabalhava na gigantesca loja da marca em Oxford Street) e é hoje, ainda que discreta, uma das it-girls espanholas da sua geração. Durante a semana da moda espanhola, Marta atraiu todas as atenções na primeira fila do desfile de Roberto Torreta, ao escolher um vestido-blazer tartan em tons de castanho e vermelho, uma peça que faz parte das últimas novidades de outono da Zara e que custa €89,95.

Na verdade, a boa notícia é que podemos encontrar esta peça, no mesmo estilo, em várias coleções deste outono/inverno: veja os melhores exemplos, em cima.