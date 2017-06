Recentemente, a Dolce&Gabbana viu-se metida numa autêntica batalha de comentários nas redes sociais contra o facto de a dupla de criadores italiana ter vestido Melania Trump. A verdade, é que estes também não demoraram a dar uma resposta à altura.

A marca italiana decidiu lançar uma criativa t-shirt branca com um coração desenhado ao lado da hashtah #Boycott e o nome da marca. Assim sendo, podemos dizer que a Dolce&Gabbana resolveu seguir o ditado popular de ‘quando não podes com os teus inimigos, junta-te a eles’, pondo em prática uma espécie de ‘auto-boicote’ com o objetivo de conseguir que qualquer novo tipo de ataque caia em saco roto.

Para além de toda a divulgação feita pela marca no seu Instagram, já existe inclusivamente, um vídeo de campanha à nova t-shirt.