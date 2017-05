pub

Lançada em 2014, a NYOS Swimwear é portuguesa e baseia todas as coleções num "conceito de ilhas paradisíacas, recifes de coral e praias de areia branca, bem como no glamour das mais exclusivas beach parties de Ibiza a Saint-Tropez", como pode ler-se na própria página. A nova coleção chama-se Wanderlust e é composta por mais de 30 modelos, de biquínis a fatos de banho e triquínis.





Para esta coleção, Daniela Marques, fundadora da marca, inspirou-se nas "mulheres independentes e no seu espírito curioso, sempre prontas para descobrir mais sobre si e o que as rodeia. São fortes porque sabem quem são e o que querem alcançar e lutam por isso. São selvagens e belas à sua maneira". Estampados com padrões tropicais e florais, os biquínis e fatos de banho da coleção Wanderlust têm cores distintas, umas "mais doces ou mais impetuosas para combinar com as várias facetas da mulher NYOS", revela. Taylor, Karlie, Chanel, Laetitia, Sara ou Romee – nomes conhecidos do mundo da passerelle – apelidam os modelos de swimwear. "Cada modelo foi criado a pensar na personalidade de cada uma destas mulheres poderosas."



Por fim, "Wanderlust é uma expressão derivada do alemão que significa desejo de viajar. É isso que esta coleção representa: uma coleção universal para mulheres com uma curiosidade para explorar o mundo em que vivem, espíritos livres que desejam voar alto como um pássaro, que são felizes com cada pôr do sol e que vivem o verão como se fossem filhas do mar", explica Daniela.