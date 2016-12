As silhuetas da nova coleção de Beckham são mais descontraídas do que é costume mas nem por isso menos femininas.

As silhuetas da nova coleção de Beckham são mais descontraídas do que é costume mas nem por isso menos femininas, tendo muitos pormenores em cetim, alguns a lembrar lingerie, por exemplo. As misturas de materiais foram uma aposta da criadora, que investiu em veludo, couro plissado e malhas.



As cores principais são o branco, o azul-turqueza e o laranja, havendo ainda alguns padroões florais suaves.