pub

A inspiração de Katty Xiomara para as propostas apresentadas em Nova Iorque é o mar. Os elementos náuticos, presentes em toda a coleção, são um clássico na moda que a criadora decidiu retratar.



O tema da coleção é a "Corrente das Agulhas". A inspiração surgiu dos descobrimentos marítimos portugueses, numa altura em que esta corrente, particularmente temida pelos navegadores do século XV, produzia grandiosas ondas e tempestades de inverno.



As cores vão dos pretos e azuis das profundezas aos tons vibrantes dos recifes, passando pelos cinzas e rosa das areias. Há também a utilização de rendas, que reinterpretam redes de pesca. O espírito náutico está presente na clássica combinação de azul, branco e vermelho.