Foi uma explosão de informação com muitas surpresas seguidas que roubaram o protagonismo na NYFW. Mas comecemos do princípio...A primeira parte foi a apresentação da nova coleção de primavera/verão em forma de desfile, com um toque masculino e influência de vários desportos (mergulho, baseball).Segue-se a coleção surpresa, um complemento à linha já apresentada, com os novos Adidas Originals by Alexander Wang, uma colaboração especial que conta com 84 peças unissexo, entre camisolas de capuz, calções, sapatilhas e afins.Depois dos dois desfiles, a parede de fundo abriu-se revelando uma festa cheia de "guilty pleasures": cheeseburguers e batatas fritas do McDonnald's, doces e batatas do 7-Eleven, uma área de graffites e uma estação com DJ.Foi com certeza, até agora, o maior evento desta semana da moda de Nova Iorque.