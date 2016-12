A coleção para homem foi apresentada no Museu de Marinha, em Belém.

Nuno Gama apostou numa coleção refinada e minimalista, duas qualidades que se podem apreciar do corte às cores escolhidas para as peças da coleção de homem para a próxima estação quente. Ruben Rua fechou o desfile, um dos seus últimos para a associação ModaLisboa. Percorra a galeria e fique a conhecer as propostas de Nuno Gama para homem, para a primavera/verão 2017.