"I don’t give a shit what the world thinks, I was born a bitch". É uma das frases icónicas da pintora Frida Kahlo e não foi ao acaso que Nuno Baltazar a escolheu para abrir o desfile da coleção que apresentou no Portugal Fashion. Depois de ter estado uma edição ausente, Baltazar regressou ao Porto para apresentar uma coleção carimbada com o selo de "see now buy now" – a coleção está disponível dentro de dias. Inspirado na emblemática pintora mexicana, Baltazar levou o México até à passerelle – das cores fortes nas silhuetas delicadas onde o effortless chic é palavra de ordem. As cores são quentes, os padrões neutros e florais, a postura é cool.





Jessica Athayde, Raquel Strada e Luís Borges foram alguns dos rostos conhecidos a desfilar para Nuno Baltazar, não sem segurarem bem no alto placas com mensagens como "it’s my dress now" ou "girls can’t wait".





Uma coleção que nem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis perder, sentado em primeira fila.