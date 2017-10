Depois de Katty Xiomara e Miguel Vieira, este ano é a vez do designer Nuno Baltazar criar uma coleção-cápsula com a Sport Zone. O anúncio foi feito no Portugal Fashion, depois do desfile do criador, e espera-se uma coleção de sportswear versátil e de edição limitada, tanto para homem como para mulher.





As peças serão inspiradas nos anos 70 e 80, numa linha que tanto se adapta à prática de desporto como também ao dia a dia. "Com esta coleção, quisemos recuperar o espírito retro sport com propostas (…) intemporais, que funcionem para os clientes Sport Zone e Nuno Baltazar", explicou o criador. A Sport Zone acrescenta que "esta coleção é um marco para o reposicionamento da marca, e trabalhar com o Nuno foi uma boa surpresa que se reflete no resultado final".





A colaboração Sport Zone + Nuno Baltazar powered by Portugal Fashion será apresentada em fevereiro.