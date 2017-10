Durante a semana de moda londrina, o designer Christopher Kane apresentou uma coleção marcada pelos tons do verão, do amarelo-torrado ao rosa-claro, mas também pelos neutros, como o branco e o preto, sempre com formatos e tecidos originais: desde o uso constante do oversized aos estampados visuais e às sobreposições. Embora a coleção da próxima primavera/verão 2018 seja rica em detalhes, todas as atenções estavam postas nos sapatos das modelos que, à semelhança do que Kane fez na estação passada, apresentam uma proposta alternativa às Crocs – mais elegante e apetrechada com detalhes que escondem os enormes poros das sandálias mais polémicas dos últimos anos.



Há quem adore Crocs, há quem odeie – mas a verdade é que a reincidência deste modelo nas temporadas de verão é constante. Numa versão melhorada, Kane apresentou uma versão de luxo com mais detalhes e em cores como o amarelo-limão, preto e branco, adornados com pedras incrustadas.