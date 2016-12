No Chiado, em pleno centro cosmopolita de Lisboa, a nova loja apresenta um portefólio diferenciado de marcas exclusivas que vem completar a oferta do trio Nude.

A terceira loja NUDE Fashion Store abriu no número 8 da Travessa do Carmo.Para além das habituais marcas internacionais da Nude Fashion Store da Infante Santo e Amoreiras, a nova loja no Chiado apresenta em exclusivo a marca californiana Anine Bing, marcada pelo estilo contemporâneo, cool e clean. O portefólio Nude Chiado completa-se com as coleções das marcas, By Timo, Current Elliot, Mês Demoiselles, Norma Kamali, Jbrand, Equipment, Cecília Prado, OSKLEN e a portuguesa JUU.