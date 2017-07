A ModaLisboa regressa em outubro para a sua 49ª edição e volta a começar com o desfile coletivo do concurso Sangue Novo, a plataforma que mostra os trabalhos de novos talentos do design de moda.

Alexandre Pereira, Carla Campos, Daniela Pereira, David Pereira, Frederico Cina, Filipa Ausgusto, Ivan Almeida, Rita Afonso, Rita Carvalho e Rita Sá foram os nomes escolhidos para fazer parte da próxima edição do concurso Sangue Novo, por um júri constituído por Eduarda Abbondanza (presidente da ModaLisboa), Cláudia Barros (editora de moda) e Filipe Faísca (designer de moda).

O vencedor da melhor coleção recebe um prémio da organização no valor de 5 mil euros e tem entrada direta para a edição seguinte do evento de moda, em março de 2018, e ainda um curso de verão na academia de moda Domus Academy, em Milão.

Pela primeira vez existe um prémio atribuído pela loja The Feeting Room, que dará ao vencedor a oportunidade de ter sua coleção à venda nos espaços da marca em Lisboa e no Porto.

A próxima edição do ModaLisboa acontece entre os dias 6 e 8 de outubro no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, sendo que o desfile do Sangue Novo está marcado para dia 6 de outubro, às 18 horas.

Para mais informações sobre o Sangue Novo consulte o site da ModaLisboa.