Uma das exposições de 2016 no Palais Galliera

Paris prepara-se para receber o primeiro museu permanente dedicado ao mundo da moda e consta que o projeto, a ser concretizado no conhecido Palais Galliera, conta com uma ‘pequena’ ajuda: de acordo com o site WWD, a Chanel é um dos financiadores envolvidos.

Atualmente, o Palais Galliera já é considerado o Museu da Moda de Paris, mas apenas tem exposições temporárias. O novo espaço terá uma exposição anual dedicada à história da moda, desde o século XVIII até aos dias de hoje, bem como um workshop dedicado a várias temáticas de moda e uma livraria.

Entretanto, foi divulgado um comunicado onde é possível ler que este projeto é também uma vontade da Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, como forma de preservar a posição de Paris enquanto capital da moda. Também Bruno Pavlovsky, presidente da Chanel, revelou que ‘apoiar uma instituição como o Palais Galliera faz parte da nossa missão de dar vida à história da moda’. A abertura do novo museu está prevista para 2019.