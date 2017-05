Antuérpia (Bélgica) foi o local escolhido para a apresentação da coleção outono/inverno 2017 da C&A. As propostas base da marca holandesa estão divididas em três vertentes diferentes: a Casual, a Tailoring e a Essentials. A linha Casual é mais descontraída, com alguns pormenores trendy nas peças mais básicas. A linha Tailoring apresenta-se com silhuetas clean e tecidos bastante sofisticados. Dela fazem parte maravilhosas peças de caxemira. Por último, a linha Essentials que está muito focada nas novas formas de produção sustentáveis.

É o caso das 17 T-shirts que nos foram apresentadas, 100% algodão biodegradável, especialmente desenhadas para serem recicladas. Esta foi uma das grandes novidades da marca este ano. As T-shirts estarão disponíveis pelo preço de 7 euros (a versão Basic) e 9 euros (a versão Trend) a partir do dia 1 de junho. Atualmente, mais de 45 por cento dos produtos C&A são já feitos a partir de matérias sustentáveis.

Tivemos ainda oportunidade de conhecer uma das primeiras lojas C&A remodeladas com as novas diretivas da marca. Podemos destacar o novo espaço criado para as crianças, repleto de pormenores que certamente agradarão aos mais pequenos, bem como os novos provadores com uma espécie de sala de estar confortável onde os acompanhantes poderão esperar. Enquanto se ‘passeia’ pela loja, poderá também usufruir dos novos cacifos nos quais pode guardar algumas coisas e deixar o seu telemóvel a carregar.