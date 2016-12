De mãos dadas com a novidade da mais recente loja, surge também uma nova imagem da marca, com um novo logotipo que opta por uma tipografia mais refinada e minimalista.





A nova imagem da Uterqüe torna-se representante e aliada da criação artística contemporânea. Deste modo, e enquanto as artes plásticas contribuem com as influências mais contemporâneas e vanguardistas presentes na coleção, a marca associa-se à arte na colaboração com especialistas do setor, apoiando exposições e dando a conhecer o talento de novos artistas. A aposta faz-se sentir desde as montras até ao interior das lojas, passando pelas coleções até às redes sociais da Uterqüe. Tudo na Uterqüe vai respirar arte.





Percorra a galeria e fique a conhecer o novo espaço.