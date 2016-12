pub

A noite passada, no Pier 36 em Nova Iorque, KENZO x H&M estreou-se na passarela com um desfile espetacular dirigido pela lenda da moda Jean-Paul Goude. Os convidados puderam descobrir a energia única, vibrante e divertida da coleção KENZO x H&M desenhada pelos Diretores Criativos da KENZO, Carol Lim e Humberto Leon.Ao ritmo de um remix personalizado de "Express Yourself" por Sam Spiegel, dançarinos, beatboxers, whistlers e músicos reuniram-se para celebrar a beleza e o poder da expressão individual. Através de uma coreografia única, criada pelo colaborador KENZO Ryan Heffington, a coleção KENZO x H&M foi apresentada ao público numa conflagração de estampados ousados e cores vívidas. Depois do espetáculo a festa continuou com o rapper e convidado surpresa Ice Cube."Esta noite celebrámos tudo o que adoramos na coleção KENZO x H&M – uma conjugação festiva, vibrante e inesperada de mundos diferentes. Foi um espetáculo que nunca esqueceremos," afirmam Carol Lim e Humberto Leon, Diretores Criativos da KENZO."O lançamento da coleção KENZO x H&M foi verdadeiramente espetacular. Foi fantástico ver a coleção ganhar vida com todos os seus incríveis estampados, cores e energia. Foi uma honra ter Jean-Paul Goude a dirigir o desfile, ele captou o mood na perfeição," diz Ann-Sofie Johansson, Diretora Criativa da H&M.A coleção KENZO x H&M estará disponível em mais de 250 lojas H&M em todo o mundo, bem como online, a partir de 3 de novembro.