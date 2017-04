pub

Um pouco à semelhança de outras marcas, a Nike começa agora a apostar numa linha dedicado a mulheres com curvas. Trata-se de uma linha de tamanhos mais robustos para senhora, com diferentes estilos e cores.



Esta é uma forma de a marca atender às exigências de todos os atletas que desejam conseguir o melhor ajuste e conforto no vestuário que escolhem. A nova coleção Plus Size, disponível de 1X a 3X, foi desenvolvida com o objetivo de garantir o ajuste perfeito em qualquer tamanho.



A linha completa já se encontra em www.nike.com e nas lojas selecionadas da marca na América do Norte e Europa Ocidental.