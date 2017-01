pub

Nascido em campo, o ícone do basquetebol continua a transcender o jogo e perdura como uma lenda viva de estilo desportivo. Foi reformulado para a era moderna com as sapatilhas Nike Air Force 1 Ultra Mid para homem e senhora, que apresentam uma bota interna respirável fácil de calçar, amortecimento ultraleve e detalhes refletores para elevar o modelo clássico a novos níveis de conforto casual.



As sobreposições em pele tornam-nas mais resistentes e prestam tributo às linhas do design clássico das AF1. Está à venda por um PVP de €120.