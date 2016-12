Três anos depois o lançamento do modelo original Nike Metcon, a coleção estende-se agora com os novos Nike Metcon DSX Flyknit e Nike Metcon 3.

Atleta Kyrie Irving com Nike MetconDSX Flyknit

Atleta Skylar Diggins com Nike MetconDSX Flyknit

Reconhecendo a diversidade nas rotinas, a expansão da família Metcon propõe soluções direccionadas para diferentes necessidades. Por um lado, os novíssimos Nike Metcon DSX Flyknit são desenhados para atletas que procuram um equilíbrio entre exercícios de força e cardio. Por outro, os Nike Metcon 3 que apoiam os treinos de alta intensidade de concorrentes campeões.

Para ir ao encontro das necessidades de todos os atletas, foram desenhadas algumas características cruciais: Borracha firme e calcanhar externo para maior estabilidade; borracha aderente no ante pé para maior tracção; sola em estilo de corda para protecção de desgaste abrasivo; ranhuras flexíveis moldadas no ante pé para maior flexibilidade natural e clip discreto no calcanhar para minimizar o arrastamento durante exercícios de parede e elevações em pino.