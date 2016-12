pub

Em duas horas, 24 minutos e 52 segundos, Joan Benoit Samuelson deu início a uma revolução. O ano: 1984; o local: Los Angeles; o evento: a primeira maratona feminina na história dos Jogos Olímpicos.

A vitória acabou de vez com noções obsoletas que, em tempos, limitavam o atletismo feminino nos Jogos Olímpicos por 1,500 metros: perpetuava-se a ideia de que as mulheres não eram fisicamente capazes de aguentar grandes distâncias. A corrida em si fez valer anos de campanha pela inclusão por parte do International Runners Committee, criado por um grupo de corredoras fortemente apoiadas pela Nike.

A performance de Benoit Samuelson em Los Angeles, juntamente com a sua célebre frase: "Não existe uma linha final," também inspirou a marca a continuamente esforçar-se para apoiar e celebrar mulheres atletas em todos os desportos. Ao longo dos anos, a dedicação da Nike a estas atletas foi crescendo constantemente, levando à criação da Maratona Feminina da Nike em São Francisco em 2003. Depois, uma série de corridas internacionais expandiu o movimento para o resto do mundo, dando origem à comunidade NikeWomen: mais de quatro milhões de atletas internacionais correm e treinam em conjunto, motivadas por um estado de espírito e compromisso de desafiar os seus limites.