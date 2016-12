pub

À medida que o boom da corrida nos Estados Unidos (iniciado nos anos 70) foi avançando, as necessidades de calçado dos atletas foram também evoluindo. Esta realidade, aliada a um maior conhecimento sobre o excesso de pronação (pisada com rotação interna excessiva do pé e do tornozelo) – que frequentemente causa lesões – levaram a Nike a criar um modelo de calçado de corrida com maior estabilidade. Assim, os Nike Air Structure, o modelo mais estável da Nike, foi lançado em 1991.

Desde o seu lançamento, a família Nike Structure ganhou legiões de fãs, desde atletas de elite – como o campeão de longa-distância Galen Rupp, que já usou diferentes versões da sapatilha nos últimos 16 anos – a corredores amadores atraídos pelo estilo distintivo deste modelo de calçado. A 20ª versão do modelo, os Nike Air Zoom Structure 20, combina todo o conhecimento presente nas versões anteriores, de forma a apresentar o design mais avançado da linha até aos dias de hoje.

O sistema de suporte dinâmico proporciona uma excelente estabilidade para permitir transições mais suaves: a tecnologia Dynamic Fit integra-se com os atacadores para oferecer um bloqueio perfeito, enquanto a unidade Zoom Air reage a cada passo, proporcionando uma sensação de rapidez.