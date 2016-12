pub

Inspirada pela cultura dos grupos urbanos de corrida, a colecção Nike x Rostarr combina desenhos inspirados na caligrafia dos trabalhos do artista com modelos de running da marca. Trabalhando com designers da Nike, Rostarr tomou esta coleção como uma tela em branco para criar peças que parecem estar em movimento. "Tentei captar o ritmo e o sentimento do movimento criado quando se corre" confessa a artista Rostarr.

Para criar um dos mais exclusivos padrões para esta coleção, Rostarr usou as suas características pinceladas para desenhar um padrão abstracto de corredores. O resultado é uma onde de corredores a atravessar a linha de chegada.

A coleção em tons de preto e branco inclui tank tops, t-shirts, o novo casaco Nike Impossibly Light e as leggings Nike Epic Lux, para homem e mulher.

Em termos de calçado, os corredores podem escolher entre os Nike Free RN, Nike Air Zoom Pegasus 33, Nike LunarGlide 8 e os Nike Air Zoom Structure 20.

A colecção de running Nike x Rostarr estará disponível a partir de 20 de Outubro em lojas seleccionadas por todo o mundo e em www.nike.com.