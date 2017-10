A nova colaboração da Nike com Riccardo Tisci deu origem a uma série de peças que aliam o estilo desportivo contemporâneo à elegância dos clássicos. À semelhança do estilo pessoal do designer, que sempre integrou as duas influências no próprio guarda-roupa, esta nova coleção vem inspirar-se também nas estrelas da NBA do presente e do passado, que segundo o designer sempre foram vistos como verdadeiros heróis. "Na década de 90, os jogadores de basquetebol tornaram-se um pouco como estrelas do rock", explica o criador. "Mas agora são mais do que estrelas do rock; são seres sobre-humanos representativos da mitologia histórica."





A linha, chamada NikeLab x RT Victorious Minotaurs, já que Tisci criou uma equipa de basquetebol imaginária com o mesmo nome durante o processo criativo, inclui quatro peças para homem, três para senhora e uma série de acessórios. Os grandes protagonistas são, no entanto, os Nike Air Force 1, que Tisci reinventou em exclusivo para a parceria. "É muito limpo e puro, mas ao mesmo tempo elaborado. É o sapato que melhor representa o meu estilo e a minha colaboração com a Nike."