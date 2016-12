pub

A Neptune é uma pequena e delicada clutch, de design premium em pele de cortiça, com uma luxuosa aplicação de pedras Swarovski na tampa. Esta é uma peça de edição limitada (15 exemplares) que se apresenta num visual extravagante, ideal para ocasiões verdadeiramente especiais, como as que se aproximam.



Esta clutch está incluída na cápsula Classics, a linha PELCOR de peças intemporais e cosmopolitas; um conjunto de peças de formas depuradas com detalhes requintados, que marcam a visão da marca para a estação.