A Natura acaba de inaugurar a nova loja no Centro Comercial Colombo. O espaço foi totalmente remodelado e apresenta uma maior identificação com o ADN da marca, bastante ligado ao conceito de sustentabilidade.



A nova loja introduz uma decoração acolhedora e ainda mais consciente ao nível ecológico, através do uso de materiais como o pinho reciclado ou a iluminação com lâmpadas LED de baixo consumo.

O novo espaço contará com mais peças de decoração, através das linhas Home, Body Care e Gift, a par da linha de roupa, cuja campanha tem como protagonista Vanessa Martins. As imagens da coleção outono/inverno foram fotografadas no Hotel Le Consulat, no coração de Lisboa, que reflete na perfeição os valores da mesma. Uma coleção pensada para as mulheres contemporâneas que dão valor ao conforto, ao mesmo tempo que estão atentas às últimas tendências.

A coleção está dividida em três linhas distintas: Restart, Overland e Deep Night.Diferentes estilos para vários momentos do dia e da própria estação. A Restart é a linha ideal para o regresso ao trabalho, ainda que com um toque de descontração a fazer lembrar as férias, a Overland inspira-se na natureza, algo que faz parte do ADN da Natura, e a Deep Night é uma linha mais romântica, onde se faz uma reinterpretação do estilo gótico numa versão mais leve e irreverente, com o regresso do estilo Vitoriano com uma atitude mais punk.