Tanto Natalie Massenet como a Farfetch partilharam a notícia nas redes sociais.





A empresária anunciou a sua chegada à

Farfetch

através do Instagram com um longo post onde escreveu "Estou encantada por anunciar que me vou juntar à Farfetch como Co-Chairman não executiva com o Co-Chairman Executivo, fundador e CEO José Neves" e no qual faz rasgados elogios ao fundador da Farfetch. A nova Co-Chairman não executiva explica:

"No meu novo papel não-executivo vou procurar potenciar o potencial da Farfetch, desenvolvendo a sua marca global e fortalecendo as parcerias com a indústria da moda." A marca confirmou a notícia na mesma rede social.