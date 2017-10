Começou por servir cafés na Balenciaga em 2002, depois de ter implorado por um estágio ao lado de Nicolas Ghesquière. O designer, que na altura era diretor criativo da marca há cinco anos, rapidamente se apercebeu do talento de Ramsai-Levi. Dez anos depois já ela era seu braço-direito, posição que manteve ao seguir o criador para a Louis Vuitton em 2013.





Embora não fosse a escolha mais óbvia para substituir Claire Waight Keller, que anunciou a sua retirada da direção criativa da Chloé em janeiro deste ano, Geoffroy de la Bourdonnaye soube que Natacha seria a futura designer da marca quando a conheceu. O presidente da Chloé explicou ao New York Times que Ramsay-Levi "compreendeu logo a marca. A Natacha é a minha ideia de uma rapariga Chloé: é criativa e ousada, refinada e sofisticada, bonita e com um ponto de vista peculiar. (…) Também é extremamente bem treinada na arte da criação de moda e tem imensa experiência de trabalho para grandes marcas internacionais."





Apesar de ter aprendido muito com Nicolas Ghesquière e as fortes influências que as criações futuristas e andróginas do designer têm sobre o trabalho de Natacha, as linhas suaves da Chloé são completamente diferentes e a criadora tenciona segui-las. "É uma marca cheia de alegria; é sobre ser natural, fácil, feminina. O conceito encontra-se entre as ruas, o urbano e a sofisticação. Qualquer mulher consegue identificar-se com a Chloé."





O desfile de outono/inverno da marca foi apresentado hoje de manhã, em Paris, e Natacha desenhou uma coleção feminina e cheia de atitude parisiense.