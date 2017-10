O outono da H&M será marcado pelas linhas fortes da alfaitaria, em peças-chave como blazers, saias-lápis e blusas femininas. Há minimalismo na dose certa, mas também uma boa dose de glamour, do brilho do prateado metalizado aos vestidos de cocktail para o dia e para a noite.

No filme da campanha, a protagonista Naomi Campbel passeia pela noite de Tóquio acompanhada por um grupo de mulheres igualmente glamorosas. "Tóquio é definitivamente uma das minhas cidades favoritas. No filme visto um fato escuro assertoado que é também o meu look favorito da coleção", explicou a modelo.

Naomi afirma ainda que "pessoalmente usaria [o look] exatamente como no filme – o blazer abotoado, mas com um pouco de pele visível para um equilibro perfeito entre o feminino e o masculino".

A coleção vai estar disponível nas lojas da marca a partir do dia 21 de setembro. Veja as imagens aqui: