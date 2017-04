É uma coleção inspirada na beleza e grandeza das mulheres do continente africano.

Um trabalho solene e um dos mais representativos da elegância e beleza da mulher nos últimos tempos. O branco e o prata são as cores em destaque, escolhidas para esta luxuosa coleção de vestidos cuidadosamente desenhados para moldar o corpo de qualquer mulher.

Os materiais passam principalmente pelas sedas, organzas, lantejoulas e rendas, numa clássica terminação de tecidos africanos.

Foi também apresentada a coleção masculina, uma das grandes apostas da criadora. Trata-se de uma coleção que combina as várias técnicas de alta-costura com o sentido prático africano e europeu. As cores são claras, em representação das pedras preciosas de Angola.