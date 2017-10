My Little Pony é a nova coleção-cápsula criada pelo diretor criativo da Moschino, Jeremy Scott, em parceria com a Hasbro Inc. Inspirada nos póneis originais dos anos 80, a Hasbro aproveitou a ocasião para lançar algumas figuras novas. A linha inclui T-shirts, vestidos, casacos, lingerie, fatos de banho e acessórios, em tons pastel e personalizados com as figuras animadas.

A Hasbro é a marca responsável pelos jogos mais divertidos que acompanham os mais novos há muitas gerações e inclui os Littlest Pet Shop, Monopoly, My Little Pony e Transformers.

A coleção ready-to-wear está disponível no site www.moschino.com e nas boutiques principais da marca.