Preservation Hall and Other Stories é o nome do vídeo da nova campanha para outono/inverno 2017 da Miu Miu. O filme retrata a moda enquanto parte da história da América sulista profunda em cenários marcantes ligados ao jazz e às suas lendas, aos lugares mais escondidos do Mississippi. A banda sonora é da incrível Preservation Hall Brass Band e é perfeita para dar ritmo ao glamour, à opulência e às formas contemporâneas da coleção. As tendências mostram peles coloridas e cristais que combinam com as cores do Louisiana.

Entre as várias personagens da história, onde se mistura o passado, o presente e o futuro, estão as conhecidas modelos e atrizes Naomie Harris, Kate Moss, Adwoa Aboah, Kesewa Aboah, Jean Campbell, Eliza Cummings, Jasmine Daniels, Rose Daniels, Lily Nova e Missy Rayder.