1. Bombers

Esta tendência veio para ficar. Mas desta vez, são os bombers bordados a grande novidade da primavera de 2017.





2. Chockers

Um acessório que marcou o ano de 2016. Neste ano novo aposte, novamente, neste acessório. Mas desta vez apenas composto por um fio. É mais chamativo ao olhar.





3. Casacos de penas

Siga esta tendência no Inverno de 2017. No entanto, estes casacos precisam sempre de ter um aspeto o mais sofisticado possível, como, por exemplo, apostar numa cor forte, que combine com o seu look.





4. Jeans de bainha desfiada

A Primavera de 2017 vai marcar esta peça como elemento essencial a ter no seu armário. Pode combiná-las tanto com ténis como com mocassins.





5. Calças largas

Várias estrelas de Hollywood as usam. Dão um ar descontraído ao seu look. Devem ser combinadas com camisas sóbrias, estilo masculino para um efeito mais cool.





6. Slip Dress e as sobreposições

Uma homenagem aos anos 90. Pode usá-lo no Verão, tal como ele é, ou no Inverno conjugado com camisas e casacos.





7. Sweatshirt

Estas camisolas dão um toque mais casual e divertido ao seu look. Misture-as com diversos padrões.





8. Estilo oversized

A tendência estilo XL volta a estar em voga no ano de 2017. É um estilo imbatível.





9. Veludo

Em sapatos, botins, casacos, vestidos, macacões, tops e sobretudo em blazers. Uma opção sofisticada, que se adapta tanto ao dia a dia como à noite. Use e abuse!





10. Sapatos Mule

Este é o tipo de sapatos que dão nas vistas de qualquer um. Ideais para o bom tempo que se aproxima. Calçados por mulheres que transbordam elegância e descontração, simultaneamente.





11. Fatos coloridos

Em azul, cor de rosa, verde…não importa! Aposte em cores fortes.





12. Peças transparentes

Continuam a ser um must-have ideal para a noite, dando um toque de estilo em qualquer look.





13. Jeans Vintage

Vários modelos desta peça continuam a ser um êxito. De linhas retas, desgastados, de cintura subida ou coloridos. Várias formas de usar a mesma peça.





14. O "Pijama"

Fatos, casacos compridos...o cetim veio para ficar. Esta é a nova tendência do próximo ano. Estranha para alguns, mas que fica bem em qualquer ocasião.





15. Sem ombros

Talvez o maior marco de 2016. Camisas, tops, vestidos e macacões sem ombro tendem a ditar de novo as regras para a Primavera/Verão de 2017.