Este outono/inverno será sinónimo de criatividade, energia e muito ritmo. Os apaixonados pela Lee – e pela moda – são desafiados a integrar um projeto inovador, dinâmico e ousado, que destaca a elasticidade e o estilo que um par de jeans LEE oferece. Em mini-filmes de apenas 90 segundos, pessoas reais vestem a coleção LEE Jeans desta estação e exibem os seus movimentos de forma livre e sem qualquer coreografia estabelecida. Não há limites nem imposições, o que interessa é que cada um se expresse livremente e sinta a liberdade que só os jeans LEE proporcionam.





Criativos e verdadeiros espelhos da criatividade humana, estes mini-filmes vão estar espalhados por vários pontos da Europa. Desde cinemas a painéis e plataformas digitais, todos os locais são bons para transmitir ao mundo a importância de nos mantermos fiéis a nós mesmos, àquilo que nos define e nos torna únicos. O movimento Move Your Lee envolve desde os mais novos aos mais velhos e desde os mais tímidos aos mais extravagantes. Para participar só precisam de partilhar os seus passos de dança em vídeos de 10 segundos, através do hashtag #MoveYourLee. Com um movimento inovador, envolvente e contagiante, a LEE Jeans prova que é mais do que uma marca de renome.