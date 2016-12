pub

Inspirado no cenário rocambolesco de cabaret dos anos de Moulin Rouge, Jeremy Scott apresentou uma coleção sedutora, com algumas formas dos anos 60, como as saias rodadas e dos anos 60, como os polka dots, em Milão. O lettering original mantém-se, dos fatos de banho aos conjuntos, com frases icónicas como "This is not a Moschino toy".