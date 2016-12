pub

Após o sucesso do Calendário Perpétuo Bohème e Bohème Moongarden, a Montblanc introduz, pela primeira vez o exclusivo ExoTourbillon da Maison na coleção feminina, honrando as mulheres sofisticadas e independentes de hoje com a excelência da relojoaria. A coleção Bohème enriquece os códigos de alta relojoaria com elegância e feminilidade. Cada mostrador apresenta uma forma tradicional em guilloché em ouro com diamantes, e pintados à mão, melhorando o requinte de cada relógio. A atenção aos detalhes continua com as asas ligeiramente curvas e facetadas, coroas esculpidas e mostradores com diamantes.