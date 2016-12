pub

Os novos rostos da moda que tanto desfilam roupa masculina como feminina e que estão a redefinir as fronteiras entre homem e mulher. Atualmente existem 8 rostos que têm vindo a dar que falar no mundo da moda precisamente pelas suas linhas de beleza híbridas e andrógenas.: a modelo transgénero mais requisitada do momento. Tem 23 anos e é da Austrália. Inicialmente desfilava unica e exclusivamente para coleções masculinas, mas recusou-se sempre a assumir apenas um género. Entretanto já desfilou para a coleções femininas de Jean Paul Gaultier, Raf Simons e Marc Jacobs e é até ao momento um dos rostos mais rentáveis. Foi considerada pela revista norte-americana FHM uma das 100 mulheres mais sexys do mundo e ao mesmo tempo um dos 50 homens mais sexys.Tem 26 anos, nasceu rapaz na Virgína do Norte (EUA), não mudou de sexo mas tem implantes mamários. Cultiva muito o look andrógeno e muitas das vezes nos trabalhos fotográficos que faz chega mesmo a fazer sobressair um ar travesti.:Tem 24 anos, é natural de Paris e mudou de sexo entre os 16 e os 18 anos. Já chegou a posar para a Playboy. Devido às suas fotos ousadas já chegou a ter a sua conta de Instagram cancelada por três vezes.: Tem 32 anos e é de origem filipina. Para além de modelo é advogada e fundadora da organização Gender Proud. Tem feito várias campanhas de lingerie e de roupa de praia, mas só há pouco tempo se assumiu como modelo transgénero.: Nasceu Leandro Medeiros Cerezo, tem 34 anos e é de origem brasileira. É filha do antigo jogador de futebol da Seleção brasileira Toninho Cerezo. Foi descoberta por uma agência de modelos em Milão, e já foi capa da revista Love ao lado de Kate Moss e é uma das musas da Givenchy. Só recentemente realizou a mudança de sexo e está prestes a estrear-se nas telenovelas brasileiras.: Tem 24 anos e para além de modelo é também performer, escritora e atriz. É natural do Massachusetts (EUA) e estreou-se apenas em 2014 no mundo da moda, causando sensação na semana da moda de Nova Iorque. Pertence à mesma agência de modelos de Gisele Bündchen (IMG): Tem 25 anos e é natural da Holanda e aos 8 anos de idade participou num documentário sobre crianças que queriam ter outro corpo. Desde então, as suas transformações físicas foram acompanhadas pela cineasta Hetty Niesch até aos seus 17 anos. Já desfilou para a Maison Martin Margiela e Comme des Garçons.: Nasceu Christopher Roman, tem 30 anos e é de New Jersey (EUA). Participa no filme Rikki and The Flash, ao lado de Meryl Streep.