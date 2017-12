Autodenominam-se "guerrilha de lingerie" e desfilaram, pela primeira vez, nas ruas de Nova Iorque no sábado. O grupo de vinte modelos, composto por mulheres de todos os tamanhos e etnias, decidiu sair à rua em roupa interior e fazer o seu próprio desfile de moda na cidade, em forma de protesto à exclusividade que a Victoria’s Secret mantém com modelos de tamanhos considerados convencionais.

É provável que a fotografia partilhada por Ashley Graham no dia do desfile da marca americana, uma imagem onde se vê a modelo a desfilar em lingerie com umas asas falsas nas costas, tenha encorajado este novo movimento. Graham é uma das modelos plus-size mais famosas do mundo, mas não conseguiu passar em nenhum dos dois castings que fez para a Victoria’s Secret.

O movimento que desencadeou o desfile adotou a hashtag #TheRealCatwalk nas redes sociais e quer celebrar a diversidade de corpos numa indústria que, segundo o site The Fashion Spot, teve o seu mês mais diversificado em setembro deste ano, sendo que quase 40% dos modelos da Semana da Moda em Nova Iorque eram "não caucasianos".

Khrystyana, modelo e organizadora do desfile de sábado, explica que o grupo quer que "todas as mulheres se sintam empoderadas, fortes e bonitas. Nenhum meio de comunicação devia poder ditar os nossos defeitos e o que devemos mudar", escreveu no Instagram. As vinte modelos do desfile vieram de várias partes do mundo para participar.