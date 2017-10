Natural do Porto e vencedora do concurso L’Agence Go Top Model 2016, Maria Miguel foi escolhida por Saint Laurent para desfilar, em exclusivo, três dos looks da nova colecção de pret-à-porter. O Trocadéro, junto à Torre Eiffel, foi o cenário eleito para a apresentação de um desfile repleto de volumes acetinados, vestidos com lantejoulas e jogos de transparências.





Com apenas 16 anos e já um contrato exclusivo com a maison francesa que lhe abre as portas para uma carreira internacional, Maria Miguel é a nova modelo portuguesa a seguir. Ou, como diz em comunicado a agência da modelo, a L’Agence, "esta é a ascensão mais meteórica da história dos modelos nacionais".