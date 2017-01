BOUNDLESS é o tema da próxima edição da ModaLisboa, que apresenta as coleções outono/inverno 17/18 dos criadores portugueses. Dias 9, 10, 11 e 12 de março, no CCB.

Responsável por mostrar semestralmente as coleções de moda dos designers portugueses, a plataforma ModaLisboa regressa nos dias 9, 10, 11 e 12 de março, e vai decorrer no CCB. Boundless, o tema da próxima edição, surge como «um desafio para a forma como queremos continuar a olhar para a Moda em Portugal e no mundo. A moda como algo que é infinito e interativo, que exige a intervenção de vários atores, e continua a sua ação muito para além da apresentação das colecções e dos desfiles. Uma indústria poderosa que se alimenta de criatividade e movimenta milhões de euros em todo o mundo» lê-se no comunicado de imprensa.



Cada vez mais um espaço que também funciona como debate e reflexão de ideias, o conceito boundless introduz o carácter infungível da moda e das tendências a que assistimos renovar, estação após estação, sem limites.