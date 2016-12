pub

Com a palavra together como ponto de partida, a ModaLisboa acaba de arrancar a todo o gás, com um primeiro dia de Fast Talks e três dias repletos de desfiles (para acompanhar em direto através do instagram da Máxima, e depois ao pormenor aqui no site, com todas as coleções disponíveis na íntegra).



Mas não só de desfiles se faz a ModaLisboa, que por estes dias inunda a capital portuguesa de moda, cultura e movimento.



Porque os looks dos convidados são uma peça essencial do evento, a Máxima selecionou os melhores e mais interessantes que por lá se vêem.