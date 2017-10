Este ano, a ModaLisboa vai celebrar a Luz que nunca se apaga: a luz da cidade de Lisboa, claro. O evento foi inspirado nessa tão marcante característica da capital e, por isso, mudou-se para o seu centro. Subiu do Pátio da Galé para se rodear do verde do Parque Eduardo VII, com os desfiles a invadir o Pavilhão Carlos Lopes e os seus jardins circundantes.

Desde 1991, ano da primeira edição, que a ModaLisboa se estabeleceu como o principal evento de moda em Portugal. Além de contar com os desfiles de alguns dos melhores desigersnacionais – e internacionais –, este ano um dos destaques será, mais uma vez, o concurso Sangue Novo. Assim, nomes como Ricardo Preto, Dino Alves e Filipe Faísca juntam-se às coleções de primevera/verão de dez novos criadores.

A ModaLisboa acontece a 5, 6, 7 e 8 de outubro.