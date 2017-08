Para Ricardo Andrez o futuro da moda passa pela desconstrução da dicotomia feminino-masculino, mas esta coleção é muito mais do que uma narrativa sem género. Em Venus as a Boy,o designer do Porto não seguiu tendências mas partiu da sua linha criativa para nos trazer silhuetas desconstruídas, materiais plastificados e as proporções e formas inesperadas.

Com as suas criações para este inverno, o criador mantém-se fiel ao streetwear quase desportivo (e já característico da marca), cruzando estas linhas com uma nova beleza, mais clássica, criando assim novas concepções que juntam os armários feminino e masculino num novo conceito.