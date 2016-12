As pulseiras da mmi são delicadas e femininas. Veja a nova coleção.

mmi: embrace it all!

Embrace it all, mmi, €19,50 (cada)

Uma marca que tem vindo a apostar cada vez mais em joias, especialmente em pulseiras, a mmi acaba de lançar mais uma irresistível coleção. Embrace it All é composta por pulseiras redondas, em tons de dourado, bronze e prata. Cada uma custa €19,50 e juntas ainda são mais bonitas. Com gravuras étnicas e um fecho delicado, são o acessórios deste outono.